Бу-у-у: в Италии политик в костюме привидения пытался сорвать выступление Мелони

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Итальянский политик в костюме привидения пытался сорвать выступление Мелони

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marijan Murat; 5-tv.ru

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На парламентском заседании оппозиционер, закутанный в простыню, дошел до трибуны во время речи премьер-министра Италии.

В парламенте Италии заметили привидение. Оно неожиданно появилось на заседании, без препятствий добралось до трибуны во время выступления премьер-министра страны Джорджи Мелони.

Никто не пострадал. Привидение увели. В простыню был закутан секретарь оппозиционной партии. Он обвиняет Джорджу Мелони в попытке срыва референдума, в результате которого может сократиться срок обязательного проживания иностранцев в Италии для подачи документов на гражданство. Причем вдвое — с десяти до пяти лет. Оппозиция выступает «за». Мелони же опасается, что это резко обострит миграционный кризис, с которым она пытается справиться.

Привидение особо возмутило то, что премьер лично попросила правящий блок игнорировать референдум.

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