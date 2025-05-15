Американская делегация прибыла в Стамбул на российско-украинские переговоры

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 22 0

Официальное объявление сделали в МИД Турции.

Американская делегация прибыла в Стамбул на российско-украинские переговоры

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Делегация из Соединенных Штатов прибыла на российско-украинские переговоры в Стамбул. Официальное объявление сделали в Министерстве иностранных дел Турции. Точные имена представителей США пока не разглашаются.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Известно, что турецкий глава государства планировал попросить Зеленского не терять времени и начать прямые переговоры с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская делегация официально прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной. Основная цель этой встречи — найти выход на установление долгосрочного и прочного мира, а также устранить первопричины специальной военной операции.

Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, назначенный лидером государства Владимиром Путиным. Он также является главой делегации со стороны России.

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