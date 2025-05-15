Российская делегация официально прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Основная цель этой встречи — найти выход на установление долгосрочного и прочного мира, а также устранить первопричины специальной военной операции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская делегация официально прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, назначенный лидером государства Владимиром Путиным. Он также является главой делегации со стороны России.
Основная цель этой встречи — найти выход на установление долгосрочного и прочного мира, а также устранить первопричины специальной военной операции.
«Настроены на серьезную профессиональную работу», — отметил Мединский.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров России и Украины являются интригой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».
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