Российская делегация официально прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, назначенный лидером государства Владимиром Путиным. Он также является главой делегации со стороны России.

Основная цель этой встречи — найти выход на установление долгосрочного и прочного мира, а также устранить первопричины специальной военной операции.

«Настроены на серьезную профессиональную работу», — отметил Мединский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров России и Украины являются интригой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».