Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Земляникина

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 77 0

Ей было 66 лет.

Умерла советская актриса Елена Земляникина

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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В возрасте 66 лет умерла советская актриса Елена Земляникина. Об этом сообщили aif.ru.

Елена Земляникина родилась 17 декабря 1958 года в семье известных актеров Любови Стриженовой и Владимира Земляникина.

Актриса снялась в фильмах «Москва слезам не верит» и «Время собирать камни». Она также играла не только в кино, но и на театральной сцене. Участвовала в спектаклях «Детский мир», «Героини пьес Островского» и «Конец бабьего лета».

Земляникина преподавала в институте культуры и искусств МГПУ и руководила театрально-просветительским центром «Берег детства». Актриса вела такие дисциплины, как актерское мастерство, сценическая речь, история театра.

Звезда советского кино ушла из жизни утром 14 мая. Отпевание Елены Земляникиной проведут в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в Братеево в субботу, 17 мая, в 11.00.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин. У предпринимателя имелись проблемы со здоровьем. Ему было всего 56 лет.

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