Полицейские перепутали прохожего с преступником и сломали ему ребро в Кирове

Двое сотрудников полиции сломали ребра случайному мужчине в Кирове, перепутав его с преступником. Против служащих возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщает источник 5-tv.ru.

По заявлению самих служащих, они занимались поиском находящегося в федеральном розыске преступника. «Подозреваемый» напомнил им черты преступника, и оперативные сотрудники попытались его поймать. Мужчина начал сопротивляться процедуре задержания, после чего полицейские применили силу, нанеся ему несколько ударов.

На видео слышно, как мужчина кричит о помощи.

«Позвоните в полицию!» — просит Евгений.

Несмотря на сопротивление, полицейским все же удалось удержать мужчину: они повалили его на землю и надели наручники. Однако при опознании оказалось, что полиция разыскивает совершенно другого человека. Стражи порядка извинились перед кировчанином и отпустили его. В больнице Евгению диагностировали закрытый перелом и ушибы.

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