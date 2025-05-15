Отмена переговоров? Делегация России готовится выступить с заявлением для прессы

Москва и Киев до сих пор не начали диалог.

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не начались. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

Тем временем, в Анкаре завершилась встреча президента Турции Реджейп Таипа Эрдогана с главной киевского режима Владимиром Зеленским, она продлилась почти три часа. По ее итогам президент Незалежной распорядился отправить в Стамбул делегацию, возглавит ее министр обороны страны Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что Киев на переговорах с Москвой намерен обсуждать прекращение огня.

"Я не хочу сейчас тратить время на то, чтобы обсуждать, что такое справедливый мир", — прокомментировал президент Украины.

Пресс-секретарь генконсульства России анонсировал, что глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением для прессы в 17:30 по московскому времени.

Несмотря на то, что стороны так и не сели за стол переговоров, речи об их отмене на данный момент не идет, добавил пресс-секретарь российского генконсульства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мединский заявил о готовности РФ к компромиссам на переговорах в Стамбуле.