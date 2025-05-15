Отмена переговоров? Делегация России готовится выступить с заявлением для прессы

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 86 0

Делегация России в Стамбуле готовится выступить с заявлением для прессы

Отмена переговоров? Делегация России готовится выступить с заявлением для прессы

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва и Киев до сих пор не начали диалог.

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не начались. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

Тем временем, в Анкаре завершилась встреча президента Турции Реджейп Таипа Эрдогана с главной киевского режима Владимиром Зеленским, она продлилась почти три часа. По ее итогам президент Незалежной распорядился отправить в Стамбул делегацию, возглавит ее министр обороны страны Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что Киев на переговорах с Москвой намерен обсуждать прекращение огня.

"Я не хочу сейчас тратить время на то, чтобы обсуждать, что такое справедливый мир", — прокомментировал президент Украины.

Пресс-секретарь генконсульства России анонсировал, что глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением для прессы в 17:30 по московскому времени.

Несмотря на то, что стороны так и не сели за стол переговоров, речи об их отмене на данный момент не идет, добавил пресс-секретарь российского генконсульства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мединский заявил о готовности РФ к компромиссам на переговорах в Стамбуле.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.22
-0.33 90.38
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Уже не холостяк? Алексей Воробьев мог тайно жениться
17:38
«Опыт сложных переговоров»: политолог раскрыл роли состава делегации РФ на переговорах
17:25
Мощное землетрясение произошло рядом с местонахождением Зеленского в Анкаре
17:11
Отмена переговоров? Делегация России готовится выступить с заявлением для прессы
17:00
Мединский заявил о готовности РФ к компромиссам на переговорах в Стамбуле
16:47
Кровавый стрим: блогера Валерию Маркес убили в прямом эфире

Сейчас читают

Звезды на премьере «Миссия невыполнима» — 2025 с Томом Крузом в Каннах
День семей и Сеятелей: какие праздники отмечают 15 мая в России и мире
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу