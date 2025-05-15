«Большое направление»: Путин обсудил с председателем ПАО «Банк ПСБ» работу в новых регионах

О расширении сотрудничества с новыми регионами России рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков.

По его словам, речь идет о работе в 140 населенных пунктах, в том числе и в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Там развиваются различные сервисы: например, программы страхования и юридических консультаций. Специально для новых регионов был создан маркетплейс. Среди тем, которые еще обсуждали, Фрадков особо отметил поддержку военнослужащих.

«Более 110 миллиардов рублей составляет портфель только у нас на военные ипотеки. И таким образом 90 тысяч семей за последний период улучшили свои жилищные условия. Мы эти программы в таком льготном режиме продолжаем и хотим развивать», — заявил Фрадков.

«По жилью для военных надо будет отдельно потом поговорить», — сказал глава государства.

«Да, это большое направление, поэтому здесь занимаемся. Есть, Владимир Владимирович. И, конечно, по программам Минобороны, фонду „Защитники Отечества“, программе так называемой „СВОи“ для ветеранов боевых действий: 260 тысяч ветеранов боевых действий, в первую очередь участников специальной военной операции, по этой программе тоже через банк получают соответствующие преференции», — добавил председатель ПАО «Банк ПСБ».

Кроме того, в новых регионах России действуют социальные проекты ПАО «Банк ПСБ». Например, для развития детского спорта. Открыты центры уличного баскетбола, где можно проводить соревнования даже международного уровня.