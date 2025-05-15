Сегодня или завтра? Что известно о переговорах России и Украины в Турции

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 45 0

Генконсульство РФ в Стамбуле не подтверждает и не опровергает время начала переговоров

Сегодня или завтра? Что известно о переговорах России и Украины в Турции

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Весь мир целый день следит за политическими сигналами, исходящими из Стамбула и Анкары — там сегодня делегации РФ и Незалежной.

Генконсульство РФ в Стамбуле не подтверждает и не опровергает информацию о проведении переговоров сегодня, 15 мая. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок из турецкого города.

Тем временем глава МИД Турции Хакан Фидан планирует встретится с помощником президента РФ Владимиром Мединским и всей российской делегацией в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, пишет DHA со ссылкой на официального представителя турецкого дипведомства.

Хронология сегодняшнего дня была такая: делегации РФ и Украины собрались в Турции. Правда, российская — в Стамбуле, а украинская — в Анкаре. В турецкой столице глава киевского режима Владимир Зеленский провел переговоры с турецкий коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом. По итогу встречи Зеленский распорядился о направлении своей делегации в Стамбул.

В состав делегации РФ вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, возглавляет ее помощник президента РФ Владимир Мединский.

Переговоры пройдут в закрытом формате. Украину представит делегация высокого уровня. В нее вошли главы президентской администрации, министерства обороны и иностранных дел.

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