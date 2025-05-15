Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 118 0

Делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией

Фото: © РИА Новости/

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Глава киевского режима Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле.

  • Рустем Умеров — министр обороны, глава делегации;
  • Сергей Кислица — первый замглавы МИД;
  • Александр Поклад — зампредседателя СБУ;
  • Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;
  • Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;
  • Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;
  • Евгений Шинкарев — Воздушные силы;
  • Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил;
  • Алексей Маловацский — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;
  • Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
  • Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;
  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.
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