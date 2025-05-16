Стамбул ждет переговоры: у дворца Долмабахче дежурит тяжелая техника

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Российская делегация и принимающая сторона настроены серьезно.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Так или иначе, султанский дворец Долмабахче, одна из главных достопримечательностей Стамбула, сегодня больше напоминал зал ожидания аэропорта, в котором задержаны все рейсы. Внутри наша делегация. Лишь вечером они встретились с главой турецкого МИД, чтобы подтвердить свое намерение дождаться оппонентов. Снаружи сотни журналистов, которые должны были освещать крайне важное для многих международное событие. В их числе — обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Одна встреча все-таки состоялась. Правда, не та, которую прождали целый день. Глава российской делегации Мединский и глава МИД Турции Фидан поговорили во дворце.

Российско-турецкая встреча продлилась час. Перспективы российско-украинской остались туманны. В Незалежной вечером только выкатили список участников. Возглавит министр обороны. Еще есть заместители и советники. Сразу собраться не смогли, заставили себя ждать.

Журналистов внезапно собрали в российском консульстве в Стамбуле. Сказали, Мединский будет говорить. И все приехали.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», — заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

В ожидании кортежей под воротами Дворца Султанов можно было стоять, сидеть. Или лежать на рюкзаке. Приезжих журналистов заманивали жареной кукурузой стамбульские торговцы. И стамбульские кошки выпрашивали еду. Переговорщиков не было видно.

Тогда, в 2022 году все тоже шло не гладко. Но стороны согласовали предварительный документ. А вот в самом начале, в Гомеле, ждать визави с украинских земельных пришлось несколько дней. Нечто подобное происходит и сейчас.

Украина до последнего не объявляла состав своей делегации. Давала понять, что на встречу может и не прийти. Заочно требовала обсуждения только определенных тем. Российская сторона, напротив, подошла к вопросу серьезно. Накануне объявила состав переговорщиков. Путин провел совещание по теме. Серьезно настроена и наша делегация, и принимающая сторона.

«Лично я считаю, что у нас достаточно причин для надежды. Надеюсь, будет достигнут справедливый и прочный мир», — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Да и американцы делают миролюбивые заявления.

«Надеюсь, завтра в новостях скажут, что они согласились на прекращение огня, что переговоры приблизили мир», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Этот разговор не будет простым, но начнется не с чистого листа. То же место, то же время года, те же утвержденные документы как основа. Только совсем другая ситуация. В том числе и на поле боя.

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