Один из его советов — вероятно, не делать ничего такого, что оттолкнуло бы президента США Дональда Трампа.

В общем-то нелогичное поведение и зачастую совершенно абсурдные заявления Зеленского вполне объяснимы. Ведь ему приходится согласовывать буквально каждое слово и действие со своими западными кураторами. А чтобы тот не сболтнул лишнего — ему даже приставили «няньку» с туманного Альбиона.

«И сейчас, так сказать, англичане — как поводыри — ведут Зеленского по джунглям мировой политики, уже какой-то там советник премьера Великобритании по национальной безопасности откомандирован к Зеленскому, чтобы тот что-нибудь там лишнего не сболтнул и окончательно не похоронил свою репутацию и заодно репутацию тех, кто его тренирует», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Если в 2022 году от переговоров Зеленского отговорил лично Борис Джонсон, то теперь его куратором будет советник британского премьера Джонатан Пауэл. Он специально отправляется в Турцию — следить, чтобы глава киевского режима вёл себя хорошо. То есть, как объясняет издание Guardian, не делать ничего, что могло бы оттолкнуть Трампа.

Отмечу, что этот Пауэл известен тем, что в 2014 году был отправлен содействовать миру в Ливии, но этого не произошло. А полгода назад пытался сохранить для Великобритании военную базу в Индийском океане и… снова провал!

И даже среди своих Пауэла не слишком любят, так как ранее он публично признал вину Лондона в скандале со шпионским камнем, который МI-6 использовала для связи со своими агентами в Москве.