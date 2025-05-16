А в районе Часова Яра наши бойцы усилили напор на вражескую оборону. С наступлением весны бойцам легче укрываться от дронов и идти в атаку. В одной из самых горячих точек фронта работает отдельный штурмовой отряд «Русь». Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на позициях и узнал, как военные справляются с коварными вражескими сюрпризами и почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут от прямого контакта с ними.

Бои на часовоярском направлении не утихают даже ночью. Стараясь реже попадать в фокус внимания вражеской разведки, наша съемочная группа отправилась в расположение бойцов отряда «Русь» добровольческого корпуса «Южной» группировки войск.

В командном пункте отряда запрашивают ситуацию в районе Часова Яра. Бойцы «Руси» начеку, ведь от ВСУ всегда можно ожидать попытки контратаки.

«Были артиллерийские обстрелы, кассетные боеприпасы. Сбавления оборотов на линии боевого соприкосновения не было», — рассказал командир роты отряда «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Миссионер».

Боец с позывным «Добрый» рассказал, как едва успел спрятаться от удара украинского дрона-камикадзе.

«В метре от меня произошел взрыв, кумулятивом направленный вовнутрь», — отметил штурмовик отряда «Русь» добровольческого корпуса группировки «Юг» с позывным «Добрый».

Он чудом выжил, получив тяжелую контузию.

«В данный момент слышу только одним ухом», — поделился боец.

Чувствовать себя в безопасности теперь нельзя даже за 20 километров от линии фронта.

«На небо надо поглядывать все равно. Здесь периодически что-то летает: то снаряды, то мины, то сбросы и „птицы“. Мины нажимного действия, их называют „пряники“, я их называю „грибками“, на шампиньоны похожи, при наступлении взрываются», — рассказывают военные.

Привычный путь бойцов отряда «Русь» на позиции на часовоярском направлении: везде — коварные вражеские сюрпризы. Сейчас это основная тактика ВСУ, которые опасаются прямого контакта.

«Они не вступают ни в какие бои с нами. Арта (артиллерия. — Прим. ред.) и „птички“ — все! Если до стрелкотни доходит, они бегут, бросают все. Заходишь на позиции, там валяется и оружие, и БК (боекомплекты. — Прим. ред.)», — отметил боец отряда «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным Жулик.

С появлением зелени на фронте — природной маскировки — наступательный напор российской армии увеличился на 40%. ВСУ ежедневно теряют километры территорий и сотни жизней своих бойцов. Впрочем, шанс избежать полной катастрофы Киеву был в очередной раз предоставлен нашим Верховным Главнокомандующим, когда вопрос мира можно решить не только военным, но и дипломатическим путем.