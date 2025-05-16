Маски, под которыми скрывается враг: в МВД раскрыли портрет типичного мошенника

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 708 0

МВД РФ: мошенника отличает подкованность в технических вопросах и хитрость

Вот он — мошенник!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Он сливается с толпой и внешне ничем не примечателен. Чтобы обезопасить себя, необходимо обращать внимание на детали.

Эффективные способы борьбы с мошенниками в интернете — уточняющие вопросы и проверка информации. Об это рассказали в УБК МВД России.

«Боится уточняющих вопросов и проверки информации. Теряет интерес, если чувствует уверенность и осведомленность собеседника», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В УБК МВД отметили, что мошенник, как правило, сливается с толпой и внешне ничем не примечателен. Его выдают черты характера: уверенность в своем превосходстве, хитрость и изворотливость, подкованность в технических вопросах. Киберпреступники также склонны к нарциссизму.

Мошенник часто бросается в крайности. Ведет себя агрессивно или слащаво, играет на эмоциях жертвы, создает ложную срочность. Мотивы всегда одни и те же — корысть и самоутверждение за счет жертв.

Средства достижения цели — взломанные аккаунты и чужие личности, фишинговые сайты, поддельные документы, вредоносные программы и средства анонимности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники придумали очередную схему обмана. Они воруют данные жертв, используя вредоносное приложение.

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Маски, под которыми скрывается враг: в МВД раскрыли портрет типичного мошенника

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