Переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле: первые кадры

Первой к месту прибыла делегация хозяев.

В Стамбуле началась встреча делегаций Украины, США и Турции, сообщил турецкий МИД.

Представители трех стран собрались во дворце Долмабахче. Во встрече участвует госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также посол Вашингтона в Турции Томас Баррак.

Киев представляют глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Переговоры российской и украинской делегаций с участием представителей Турции запланированы на 12:30. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с речью перед их началом.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что делегация РФ прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что помощник президента Росии Владимир Мединский выступил с заявлением перед переговорами. Для России эта встреча — продолжение мирного процесса, прерванного украинской стороной в 2022 году. Делегация РФ настроена на конструктивный лад и поиск развязок и точек соприкосновения. Ее цель — установление долгосрочного мира и устранения первопричин конфликта на Украине.