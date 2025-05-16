«Мы сделаем это»: когда Трамп планирует встретиться с Путиным

Трамп встретится с Путиным при первой возможности
Фото: Reuters/Brian Snyder
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Президент США не сомневается в том, что в ближайшее время мир станет безопаснее.
Американский лидер Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным сразу, как только появится возможность организовать подобный контакт. Об этом он заявил во время визита в ОАЭ.
«Мы сделаем, как только сможем это организовать», — сказал Трамп.
Президент Штатов также выразил уверенность в том, что в ближайшие несколько людей мир станет значительно безопаснее.
О том, что лидеры государств скоро могут встретиться, заявлял ранее помощник американского лидера Себастьян Горка. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью CBS, что Путин и Трамп сами определят дату своей встречи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-директора ФБР Джеймса Коми обвинили в призыве убить Трампа. Дело в том, что бывший руководитель выложил загадочную публикацию — фото пляжа с ракушками, выложенными в форме комбинации цифр «8647». Сын американского лидера увидел в этом призыв к насилию.
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