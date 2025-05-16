Переговоры между Россией и Украиной официально начались

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 72 0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может вечером провести международный разговор.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Ruptly; 5-tv.ru

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Переговоры между Россией и Украиной официально начались в турецком Стамбуле.

Беседа должна была начаться в 12:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.), делегации встретились в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением перед переговорами в Стамбуле. Для России эта встреча — продолжение мирного процесса, прерванного украинской стороной в 2022 году.

Делегация РФ настроена на конструктивный лад и поиск развязок и точек соприкосновения. Ее цель — установление долгосрочного мира и устранения первопричин конфликта на Украине.

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