Переговоры между Россией и Украиной официально начались в турецком Стамбуле.

Беседа должна была начаться в 12:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.), делегации встретились в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением перед переговорами в Стамбуле. Для России эта встреча — продолжение мирного процесса, прерванного украинской стороной в 2022 году.

Делегация РФ настроена на конструктивный лад и поиск развязок и точек соприкосновения. Ее цель — установление долгосрочного мира и устранения первопричин конфликта на Украине.