Переговоры между Россией и Украиной официально начались
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может вечером провести международный разговор.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Ruptly; 5-tv.ru
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Переговоры между Россией и Украиной официально начались в турецком Стамбуле.
Беседа должна была начаться в 12:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.), делегации встретились в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением перед переговорами в Стамбуле. Для России эта встреча — продолжение мирного процесса, прерванного украинской стороной в 2022 году.
Делегация РФ настроена на конструктивный лад и поиск развязок и точек соприкосновения. Ее цель — установление долгосрочного мира и устранения первопричин конфликта на Украине.
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