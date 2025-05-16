«Только сексуальный объект»: почему Скарлетт Йоханссон хотела уйти из профессии

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 26 0

Скарлетт Йоханссон хотела уйти из профессии после съемок в Трудности перевода

«Только сексуальный объект»: почему Скарлетт Йоханссон хотела уйти из профессии

Фото: www.globallookpress.com/Oscar Aguila

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Фильм «Трудности перевода» стал для актрисы роковым.

Скарлетт Йоханссон призналась, что после съемок в фильме «Трудности перевода» разочаровалась в актерской профессии и стала задумываться о режиссерской карьере. Об этом она рассказала в интервью журналу Vanity Fair.

«После «Трудностей перевода» все роли, которые мне предлагали — это «любовница», «другая женщина», сексуальный объект — я не могла вырваться из этого круга», — рассказала она. — Мне казалось, что теперь это моя идентичность как актрисы. Я ничего не могла с этим поделать».

Агенты в то время девушке тоже не помогли.

На момент съемок в фильме актрисе было 17 лет. В фильме она играет выпускницу колледжа, которая устанавливает тесную связь с увядающей американской кинозвездой, которую отыгрывал Билл Мюррей.

Сейчас Йоханссон вспоминает «Трудности перевода» с теплотой.

«Я очень горжусь тем, как я справилась с ролью. Я просто делала свою работу», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Скарлетт Йоханссон сделала неидеальную фигуру своим достоинством.

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