Генпрокуроры РФ и Непала обсудили сотрудничество стран

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 31 0

В планах у глав надзорных ведомств подписание «Меморандума о взаимопонимании».

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Россия нацелена на активное сотрудничество с Непалом. Потенциал прослеживается и в правоохранительном направлении двух стран. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время встречи с коллегой из Непала Рамешем Бадалом.

«Российско-непальское сотрудничество развивается по многим направлениям, включая экономику, культуру, туризм, межпарламентское взаимодействие. Значительный потенциал двусторонних контактов вижу и в правоохранительной плоскости», — сообщил он.

Краснов рассказал и о планах на подписание Генпрокурорами двух стран «Меморандума о взаимопонимании». Этот документ станет правовой основой для дальнейшего сотрудничества в разных направлениях. В том числе он затронет и научно-образовательную сферу.

Генпрокурор Непала выразил поддержку инициативы российской стороны и подтвердил, что его подчиненные активно занимаются документом, который проходит последнюю стадию согласования.

Глава российского надзорного ведомства также пригласил Рамеша Бадала на Восточный экономический форум, который состоится в начале сентября во Владивостоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

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