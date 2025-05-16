Генпрокуроры РФ и Непала обсудили сотрудничество стран

Россия нацелена на активное сотрудничество с Непалом. Потенциал прослеживается и в правоохранительном направлении двух стран. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время встречи с коллегой из Непала Рамешем Бадалом.

«Российско-непальское сотрудничество развивается по многим направлениям, включая экономику, культуру, туризм, межпарламентское взаимодействие. Значительный потенциал двусторонних контактов вижу и в правоохранительной плоскости», — сообщил он.

Краснов рассказал и о планах на подписание Генпрокурорами двух стран «Меморандума о взаимопонимании». Этот документ станет правовой основой для дальнейшего сотрудничества в разных направлениях. В том числе он затронет и научно-образовательную сферу.

Генпрокурор Непала выразил поддержку инициативы российской стороны и подтвердил, что его подчиненные активно занимаются документом, который проходит последнюю стадию согласования.

Глава российского надзорного ведомства также пригласил Рамеша Бадала на Восточный экономический форум, который состоится в начале сентября во Владивостоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.