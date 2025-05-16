«Мы с Оксаной думаем о детях»: Денис Матросов заговорил о пополнении в семье

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 38 0

Денис Матросов признался, что хотел бы снова стать отцом

«Мы с Оксаной думаем о детях»: Денис Матросов заговорил о пополнении в семье

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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У артиста уже есть четверо детей от предыдущих браков.

Российский актер Денис Матросов, которому недавно исполнилось 52 года, вновь заговорил о желании стать отцом. Несмотря на то, что у артиста уже четверо детей, близкие отношения он поддерживает только с двумя из них. С сыновьями, рожденными в браке с Людмилой Татаровой, он практически не общается, зато со старшими детьми — от актрисы Марии Куликовой и юриста Ольги Головиной сложились теплые и доверительные отношения, пишет womanhit.ru.

Этот интерес, по словам актера, полностью разделяет и его нынешняя супруга — Оксана Рудич-Каструбина. У Оксаны есть свой ребенок от первого брака, и теперь в семье воспитываются трое мальчиков. Матросов искренне рад такому составу. Более того, актер признался, что готов и к пополнению в семье:

«О детях с Оксаной очень даже думаем, помогаем им по максимуму встать на ноги и идти по жизни счастливыми. Появятся наши общие мелкие — будем счастливы. Тут как Бог даст… Прекрасно общаюсь со своими мальчиками. Если вы думаете, что я только воскресный папа, то это не так! Я ежедневный папка с сопутствующими хлопотами и заботами», — поделился артист.

По словам Дениса, его супруга быстро нашла общий язык с его сыновьями. Уже при первой встрече между ними возникла симпатия: «Через полчаса знакомства уже носились вместе по мансарде. Хотя жена не только про баловство и игры, она умеет воспитывать и быть строгой, что мне дается тяжело. Оксана и поиграет с ними, и уроки поможет сделать, и накормит вкусно».

Особенно счастлив актер, когда все дети собираются вместе: к его сыновьям присоединяется и Дима — сын Оксаны. Совместные выходные, праздники и поездки стали для семьи традицией.

«Я всегда мечтал о большой и дружной семье. Сейчас именно так и живу — и это огромное счастье», — признался Матросов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Матросов 20 лет не общался с сыновьями-близнецами.

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«Мы с Оксаной думаем о детях»: Денис Матросов заговорил о пополнении в семье

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