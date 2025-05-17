Единый учебник по истории появится в российских школах с сентября 2025 года

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Он будет предназначен для учащихся среднего звена.

Единый учебник по истории появится в школах к новому учебному году

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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В школы России к новому учебному году введут новый единый учебник по истории для учеников 5–9 классов. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в интервью для Центра знаний «Машук».

По его словам, такой учебник позволит школьникам лучше усваивать знания по историческим процессам. В издании будет рассказано о роли личности в истории с помощью разнообразия материалов, а также будут изложены самые важные события прошлого.

«Сегодня мы пытаемся преодолеть разрыв в понимании исторических процессов, провести параллели между тем, что происходило в России и зарубежных странах в разные исторические эпохи. Я считаю большим достижением появление и внедрение в учебный процесс такого подхода», — добавил Торкунов.

Он также отметил, что в новый единый учебник будут включены ссылки на дополнительные источники для изучения фактов и архивных материалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что содержание пособия по «Семьеведению» будет оценено профильными структурами.

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