Сергей Собянин: В Москве создана экосистема поддержки НКО

Московскому дому общественных организаций исполнилось 25 лет. За четверть века он создал целую экосистему поддержки некоммерческих организаций (НКО). Подробнее об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Работают 12 пространств — в каждом округе Москвы, НКО предоставляются бесплатные сервисы, образовательные услуги и другие возможности. В 2016-м создана сеть коворкинг-центров НКО. В них можно забронировать индивидуальные рабочие места с бесплатным интернетом и аудитории для проведения мероприятий. В некоторых коворкингах есть кухни для кулинарных мастер-классов, сцена, концертный зал», — отметил мэр Москвы.

В 2022 году появился новый сервис — студия, в которой можно записывать подкасты и видеолекции, вести трансляции и делать фотосессии. Кроме того, резидентам предоставляют бесплатные образовательные услуги по программе «НКО Лаб». Столичным некоммерческим организациям также доступны курсы повышения квалификации, консультации и обучение в формате наставничества.

Москва — флагман среди регионов по работе с НКО. Ее опыт перенимают другие города. Например, в прошлом году в Новосибирске открылся дом общественных организаций «Сфера действий», созданный по модели столичной сети коворкинг-центров.