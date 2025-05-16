Сергей Собянин: В Москве создана экосистема поддержки НКО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

В 2016-м создана сеть коворкинг-центров НКО, где можно забронировать индивидуальные рабочие места с бесплатным интернетом и аудитории для проведения мероприятий.

Сергей Собянин: В Москве создана экосистема поддержки НКО

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Московскому дому общественных организаций исполнилось 25 лет. За четверть века он создал целую экосистему поддержки некоммерческих организаций (НКО). Подробнее об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Работают 12 пространств — в каждом округе Москвы, НКО предоставляются бесплатные сервисы, образовательные услуги и другие возможности. В 2016-м создана сеть коворкинг-центров НКО. В них можно забронировать индивидуальные рабочие места с бесплатным интернетом и аудитории для проведения мероприятий. В некоторых коворкингах есть кухни для кулинарных мастер-классов, сцена, концертный зал», — отметил мэр Москвы.

В 2022 году появился новый сервис — студия, в которой можно записывать подкасты и видеолекции, вести трансляции и делать фотосессии. Кроме того, резидентам предоставляют бесплатные образовательные услуги по программе «НКО Лаб». Столичным некоммерческим организациям также доступны курсы повышения квалификации, консультации и обучение в формате наставничества.

Москва — флагман среди регионов по работе с НКО. Ее опыт перенимают другие города. Например, в прошлом году в Новосибирске открылся дом общественных организаций «Сфера действий», созданный по модели столичной сети коворкинг-центров.

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