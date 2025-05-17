«Некий сюр»: солист «Челси» раскрыл жуткие подробности внезапной смерти молодой жены

Супруга артиста скончалась во сне в марте.

Жуткими подробностями смерти своей жены Екатерины поделился солист группы «Челси» Алексей Корзин. В беседе с aif.ru музыкант рассказал о том, как безрезультатно предпринимал попытки вернуть уже бездыханную любимую с того света.

«Нашел ее утром, пытался реанимировать, привести в чувство. В ту ночь, когда ее не стало, я ушел в другую комнату, чтобы успокоить младшего сына, и уснул с ним. А утром… Уже все», — вспоминал Алексей.

По словам певца, крайне сложно было поверить в реальность происходящего, ситуация казалась неправдоподобной. Лишь после осознания действительности, когда стало понятно, что избранница мертва, Корзин впал в состояние шока.

«Для меня это некий сюр. Бывают же случаи, что люди болеют, что-то происходит в жизни. Но Катя ушла внезапно, без причины. Мы накануне смотрели вместе фильм, смеялись, строили планы», — рассказал вдовец.

Он также отметил, что его жизнь после роковой ночи разделилась на до и после.

Супруга артиста скончалась во сне в марте. Ей было всего 34 года. Сам Алексей сейчас воспитывает двоих детей — Петра, который родился в 2016 году, и Гошу, появившегося на свет в 2021-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена солиста «Челси» предчувствовала свою смерть.

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