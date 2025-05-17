«Люди с извращенным сознанием»: жена Джигурды вступилась за Авербуха

Скандал вокруг персоны фигуриста продолжает набирать обороты. Ранее спортсмен выдал, что в 15 лет его супруга уже являлась женщиной, «у которой все было».

Олимпийская чемпионка Марина Анисина встала на сторону фигуриста Ильи Авербуха в скандале с его высказыванием о жене актрисе Лизе Арзамасовой. Свое мнение она раскрыла подписчикам в личном блоге.

Спортсменка отметила, что слова хореографа стали объектом повышенного внимания общественности незаслуженно, поскольку в действительности у него образцовая семейная жизнь. Самого фигуриста Анисина знает, как интеллигентного и воспитанного человека.

«Придрались к человеку, из мухи раздули слона. Либо журналистам не о чем писать, либо кто-то постарался… А Илье даже не нужно было ничего объяснять. Просто как деликатный человек он решил донести до людей с извращенным сознанием, что он вообще имел в виду как человек творческий», — пояснила Марина.

Супругу спортсмена Арзамасову фигуристка назвала «великолепной актрисой и женщиной» и отметила, что она родила от Ильи детей, «зачатых в любви».

«Илья получил подарок судьбы в лице супруги! А хейтеры и недолюбленные злопыхатели пусть лают, как моськи на слонов», — добавила она.

Накануне в интервью Илья Авербух, вспоминая о первой встрече с нынешней супругой Лизой, заявил следующее: «Ну какой она ребенок? В 15 лет это уже не ребенок, это женщина. У нее уже все было».

Такая формулировка вызвала бурную реакцию пользователей в интернете. Люди негативно восприняли заявление мужчины. В итоге Авербух начал оправдываться и пояснил, что считает сказанное «безответственной глупостью», поскольку не довел мысль до конца.

Ранее, писал 5-tv.ru, Авербух объяснился за скандальные слова об Арзамасовой.