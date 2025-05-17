Сторонники ПЦУ с полицией захватили храм УПЦ в Черновицкой области

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 20 0

СПЖ: сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Заставне на западе Украины

Сторонники ПЦУ с полицией захватили храм УПЦ в Черновицкой области

Фото: www.globallookpress.com/Konopatov Yuri

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Нескольких мужчин пожилого возраста повалили на землю.

Раскольники — сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) — с полицией захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в городе Заставна в Черновицкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

«Торжество ненависти и гимн (как же без него) с одной стороны, плач и рыдания — с другой», — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных сообществом, можно увидеть, как рейдеры повалили на землю нескольких пожилых мужчин, которые находились на территории святыни, — буквально смели. Сторонники ПЦУ срезали замки на дверях болгаркой, а клирик раскольников самолично выламывал двери упомянутого храма.

Уточняется, что силовики никак не препятствовали этим действиям. Автор публиканции отмечает, что «смотреть на это очень тяжело».

Ранее, писал 5-tv.ru, в начале апреля вооруженные раскольники под полкровом ночи пытались захватить Николаевский храм в Черновицкой области. Прихожане храма встали на защиту святыни. Это ЧП назвали «кровавым штурмом», многие получили травмы/

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