Прихожане храма в Черновицкой области встали на защиту святыни

Кровавый штурм сегодня ночью устроили радикалы на Западе Украины. Вооруженные раскольники пытались захватить Николаевский храм в Черновицкой области. В ход пошли дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры. Сопротивление боевикам оказали десятки прихожан, которые встали на защиту святыни. Прямо сейчас они продолжают дежурить у обители. Ведь сторонники ПЦУ обязательно вернутся, чтобы завершить начатое. И все это происходит в преддверии светлого праздника Пасхи. О гонениях, которые с новой силой обрушились на Украинскую православную церковь, рассказывает корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Град ударов, отчаянная борьба беззащитных прихожан, крики женщин — боевики в камуфляже с символикой террористического «Правого сектора»* не щадили никого. В Свято-Николаевский храме в Черновицкой области Украины ворвались вечером во время службы. Похоже, рейдеры специально выбрали момент, когда здесь было много людей, чтобы захват был максимально жестоким. Группа мужчин с дубинками в руках набросилась на верующих, которые пытались защитить храм от осквернения.

Прихожане встали в дверях, словно живой шит. Но рейдеры, которых возглавлял священник раскольнической Православной церкви Украины, били всех без разбора, в том числе и женщин. В ход шли даже огнестрельное оружие, электрошокеры и слезоточивый газ. Прорвавшись в храм, вандалы громили все вокруг. Разбили алтарь и мебель.

Это ЧП назвали «кровавым штурмом», многие прихожане получили травмы, но общими усилиями верующим удалось выдворить нападавших за территорию храма.

Прихожане не расходились до утра на случай, если боевики попытаются вернуться. Ведь это уже не первое нападение на Свято-Николаевский храм после того, как его настоятель и прихожане заявили, что остаются в канонической УПЦ.

Ровно год назад рейдеры действовали по тому же сценарию, как и сейчас. Ворвались в храм во время службы, блокировали двери.

Новая серия нападений выглядит особенно цинично, ведь команду грабить святыни Киев отдал в самый разгар Великого поста. Чтобы отнять православный храм у местной общины в селе Забужье на Волыни, рейдеры ПЦУ подделали документы и перерегистрировали святыню в «клуб». А в Киево-Печерской лавре украинская полиция ввела для монахов пропускной режим, а доступ к пещерам, где покоятся мощи печерских передвижников, и вовсе, уже вторые сутки закрыт и для священнослужителей, и для верующих.

Гонения на Украинскую православную церковь продолжают набирать обороты. Однако и сопротивление местных общин становится все более сплоченным. То, что произошло накануне в Свято-Николаевском храме, это подтверждает.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ