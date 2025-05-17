«Думаю о доме»: российский боец пролежал три дня в окопе в пяти метрах от ВСУ

Все это время он был обездвижен.

Штурмовик 242-го полка группировки во войск «Центр» Дмитрий Бородавка провел трое суток в тылу Вооруженных сил Украины возле Александрополя. Он практически не шевелился и корректировал огонь по боевикам.

«Думаю о доме. Хочу к жене, к сыну. Как выбраться — отсюда я не знаю. Двое суток глаза не сомкнул. Уже третьи пошли», — рассказывал Бородавка в видео, снятым им в тылу.

Военный раскрыл, как оказался в таком положении. Они с боевыми товарищами подошли к блиндажам противника. Вырыли окопы и засели в них. Бородавка послал одного из них за автоматом, однако у того сработала радиостанция. Противник заметил их и открыл огонь. Товарищам пришлось отступить, а Бородавка остался в тылу.

Все это время в обездвиженном положении — всего в пяти метрах от ВСУ. Позже перебрался на более открытую местность, чтобы контролировать откуда стрелял противников. Это помогло ему координировать российских бойцов — казать, куда делать сбросы на противника.

По его словам, российские бойцы не могли долго подобраться к Александрополю из-за активных атак ВСУ. Эта операция помогла утомить противника. Из-за чего наши военные смогли войти к населенный пункт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска освободили Александрополь в ДНР.