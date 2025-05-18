Премьер-министр Малайзии стал почетным гостем форума «Россия-Исламский мир»

Арабский и — шире — исламский мир начинает играть все более самостоятельную роль на мировой арене. Формируют отдельный полюс, не зависимый от других, и Россия это поддерживает.

На этой неделе в Казани прошел форум «Россия-Исламский мир», и там были уже на официальном уровне — делегаты из Афганистана. А почетным гостем стал премьер-министр Малайзии.

Для Анвара Ибрагима приготовили большую программу в России. Он и Казань посмотрел, и Москву. А о красотах Кремля ему рассказал лично российский президент. Как оказалось, он многое знает о его тайнах и загадках.

«Сейчас только вот в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал. Там стоит три трона, и я спросил господина премьер-министра: «Господин премьер-министр, вот три трона стоят: один для царя, второй для его жены, для царицы, а третий трон, как вы думаете, для кого?» Господин премьер-министр практически не задумываясь ответил: «Для второй жены!» — рассказывал Владимир Путин.

«Я должен ответить! У меня только одна жена, но я чувствую, что это был какой-то тест от президента, какой-то трюк. Три трона вы видите, ну я сказал, конечно, вот этот вот справа для жены, а с другой стороны тоже, для второй жены. А затем я понял, что это для матери», — отметил Анвар Ибрагим.

«А вот второй трон — для мамы! Ну, обмен информацией полезен», — сказал российский лидер.

У премьера Малайзии осталось много ярких впечатлений о России и договоренностей по нефти, газу, сельхозпродукции и туризму.

Идет работа по возобновлению прямых авиарейсов между нашими странами. Малайзия намерена закупить плавучие атомные электростанции. В октябре в Малайзии пройдет саммит АСЕАН, на него приглашен Владимир Путин.

Он единственный из российских и советских лидеров, кто когда-либо посещал страну. Правда, было это еще в 2003 году, с тех пор в стране много чего построили и есть что показать.