«Ножки не ходят, ручки уже не те»: последние годы жизни Нины Гребешковой

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Актриса Гребешкова до конца своей жизни оставалась в здравом уме

«Никогда не получали жалоб»: как Нина Гребешкова жила в последние годы

Фото: www.globallookpress.com/Yulia Kapishnikova

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Супруга режиссера Леонида Гайдая умерла в возрасте 94 лет.

Актриса Нина Гребешкова сохраняла ясность ума до последних дней своей жизни. Об этом сообщила ее дочь Оксана Гайдай в программе на одном из федеральных телеканалов.

«Жила она отдельно, за ней следили дочка и внучка, но не в плане беспомощности, например, принести продукты. Конечно, она говорила, что „ножки не ходят, ручки уже не те“, но никогда мы не получали от нее каких-то жалоб. И речь была абсолютно не старческая», — добавил писатель Аркадий Инин, друг семьи.

Гребешкова скончалась 10 мая в возрасте 94 лет. Похороны прошли 14 мая в Москве. Прощание было закрытым — присутствовали только родные и близкие.

«Вы знаете, мы не очень публичные и никогда медийно не высовываемся», — объяснила внучка артистки Ольга.

Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище рядом с мужем, режиссером Леонидом Гайдаем — именно так, как она и желала.

По официальной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседи Нины Гребешковой раскрыли характер актрисы.

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