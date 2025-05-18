«Ножки не ходят, ручки уже не те»: последние годы жизни Нины Гребешковой

Супруга режиссера Леонида Гайдая умерла в возрасте 94 лет.

Актриса Нина Гребешкова сохраняла ясность ума до последних дней своей жизни. Об этом сообщила ее дочь Оксана Гайдай в программе на одном из федеральных телеканалов.

«Жила она отдельно, за ней следили дочка и внучка, но не в плане беспомощности, например, принести продукты. Конечно, она говорила, что „ножки не ходят, ручки уже не те“, но никогда мы не получали от нее каких-то жалоб. И речь была абсолютно не старческая», — добавил писатель Аркадий Инин, друг семьи.

Гребешкова скончалась 10 мая в возрасте 94 лет. Похороны прошли 14 мая в Москве. Прощание было закрытым — присутствовали только родные и близкие.

«Вы знаете, мы не очень публичные и никогда медийно не высовываемся», — объяснила внучка артистки Ольга.

Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище рядом с мужем, режиссером Леонидом Гайдаем — именно так, как она и желала.

По официальной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседи Нины Гребешковой раскрыли характер актрисы.