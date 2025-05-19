Часто не покрывает ущерб: новые правила выплат по ОСАГО могут ввести в России

Инициаторы предлагают не учитывать износ автомобиля при расчете компенсаций.

Новые правила выплат по ОСАГО могут ждать россиян в ближайшем будущем. Главное новшество — при расчете компенсаций предлагается не учитывать износ машины. Что об этом думают страховщики и сами автомобилисты, узнал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Оригинальные детали приходится ждать по полгода, склады забиты азиатскими аналогами, на которые даже гарантию редко дают. Но и на них цены постоянно растут.

Сейчас автогражданка покрывает ущерб лишь в 400 тысяч. Все остальное — уже за счет водителя.

«У страховой есть справочник, по которому они рассчитывают стоимость ремонта, которая, соответственно, не всегда соответствует реальности. Поэтому на СТО нереально по той стоимости ремонтировать автомобили», — говорит менеджер автосервиса Нариман Негматов.

Алексею выплаты по страховке даже на запчасти не хватило.

«Весь зад, по сути, был уничтожен. Смятый бампер, крышка багажника, выбитые стекла», — говорит водитель Алексей.

Страховые предоставляют выбор: взять предложенную сумму или сделать ремонт в их сервисах, где нужных запчастей может и не быть, если машина старая.

Сейчас чем старше автомобиль, тем меньше денег по страховке заплатят. Износ деталей съедает до 50% выплат. ОСАГО не покрывает реальные расходы. Вот и получается, на качественный ремонт денег не хватает.

Для примера, водителям, чьи авто старше семи лет, при ущербе в 100 тысяч рублей, выплатят не больше 40 тысяч. Этого хватит лишь на замену крыла или бампера, и даже без покраски.

Но все может измениться после принятия нового закона о выплатах. Инициаторы предлагают отменить учет износа машины при расчете компенсации. От такой инициативы страховые компании не в восторге. Считают, что это может привести к росту тарифов. А недобросовестные клиенты, например, будут договариваться с ремонтными мастерскими, чтобы получить большую сумму по страховке и разделить прибыль.

«По новому законопроекту выбор станции остается за владельцем автомобиля. Я пойду к дяде Васе в гаражи, у дяди Васи нет кассового аппарата, он не может предоставить чек. У дяди Васи нет сметы, он заказ-наряд не может предоставить», — говорит страховой агент Екатерина Демешева.

А вот автовладельцы новую идею одобрили.

Разбитое зеркало, поцарапанную и помятую дверь страховая компания Ирины по полису ОСАГО оценила в 34 тысячи рублей. По словам водителя, одно только зеркало на ее иномарку стоит не меньше ста тысяч. Увеличивать сумму выплаты страховая не собиралась.

«Они мне сразу сказали: „Даже не думайте, берите деньги, сколько дают, не спорьте, бесполезно“. Что делать, жизнь несправедлива», — говорит водитель Ирина.

В таких ситуациях мало кто из владельцев пострадавших авто думает о качестве, все больше об экономии.

«Люди бывают, что после ДТП особенно, что потерпит, что в первую очередь сделать. Вот такие вопросы задают», — говорит автомеханик Равшан Азаров.

По новым правилам фактическую стоимость ремонта, в том числе и скрытых повреждений, страховая обязана будет компенсировать. Но и каждый вид работ при этом будет проверять. После ремонта машину придется показать компании.