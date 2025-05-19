Мотайте себе на ус: почему гречку не стоит запивать чаем

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Эндокринолог Тананакина: чай мешает организму усваивать железо из гречки

Врач рассказал, почему гречку не стоит запивать чаем

Фото: 5-tv.ru

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Врач предупредила, к чему может привести неправильная привычка.

Гречку нельзя запивать чаем, поскольку растительное железо, которое содержится в крупе, усваивается в таком случае в организме только на 50-70%. Об этом предупредила в беседе с изданием Газета.ру врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

«Этот эффект наиболее выражен, если пить чай непосредственно во время еды или сразу после нее. Интересно, что влияние напитков на усвоение железа зависит от его формы. Железо из мяса (гемовое) страдает меньше, а вот растительное (негемовое) железо, которым богаты бобовые, гречка и шпинат, может усваиваться на 50–70% хуже, если запивать эти продукты чаем. Это особенно важно учитывать вегетарианцам и людям с предрасположенностью к анемии», — отметила врач.

Аналогичный эффект будет, если одновременно с едой употреблять кофе, какао или горячий шоколад. Нарушить минеральный обмен могут даже безобидные на первый взгляд и газированные напитки.

Эксперт также не рекомендует сочетать мясные и растительные источники железа с молочными продуктами. Все дело в кальции, который создает дополнительный барьер для усвоения.

Однако это не значит, что стоит отказываться от любимых напитков. Главное — соблюдать интервал. Например, пить кофе и чай минимум за 30-40 минут до еды или через полтора-два часа после.

Чтобы улучшить усвоение железа, врач советует сочетать железосодержащие продукты с витамином C, он содержится в свежих овощах, цитрусовых фруктах и ягодах.

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