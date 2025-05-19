Завидный мужчина и любимый артист: кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Официальное объявление сделал федеральный телеканал.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, представит Россию на международном федеральном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщил Первый канал в эфире одной из своих программ.

Известно, что музыкант был одним из главных фаворитов на участие среди жителей России. До этого специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой раскрыл информационному агентству ТАСС, что представлять нашу страну будет один из самых популярных у россиян на данный момент исполнителей.

О проведении конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье в 2025 году принял решение глава государства Владимир Путин, 3 февраля он подписал специальный указ. Председателем организационного комитета был назначен вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ярослав Дронов ждет официального приглашения на концерт в Ставрополь после скандала с отменой его прошлого концерта в этом городе. Об этом он заявил со сцены, видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.