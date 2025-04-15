Привыкли побеждать: ветераны СВО покорят Эльбрус

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Бойцы, лишившиеся ног, готовятся к восхождению на протезах.

Фото, видео: Пресс-служба ГК «ММЦ»; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Ветераны спецоперации, лишившиеся ног, бросают вызов невозможному. В преддверии 80-летия Великой Победы стартует уникальный проект — первое в мире групповое восхождение на Эльбрус на протезах.

Сейчас участники проходят подготовку с использованием новейших медицинских технологий. А их цель — не только покорить вершину, но и доказать, что границы существуют только в головах. Как рождается история мужества и науки, узнал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Сибиряк Дмитрий Егоров доказывает: для него нет невозможного. Дмитрий участвовал в боях за Авдеевку. Воевал на передовой, попал под обстрел во время штурма. Сегодня он и другие ветераны СВО с подобными травмами планируют покорить Эльбрус.

«Жизнь продолжается, мы идем дальше. Это реально, это возможно, нужно идти и делать», — добавил участник СВО Сергей Кудрин.

Стартовал уникальный проект — ветераны СВО, получившие серьезные ранения, войдут в историю, как первые, кому удалось на протезах группой подняться на вершину Эльбруса. Среди них — Александр Малов. Связист подорвался на мине.

«На высоте 5600 метров есть свои сложности — нехватка кислорода, давление и вообще условия, в которых люди обычно не живут», — заявил Малов.

Сейчас участники проекта проходят отбор и медобследование в клинике высоких технологий «Белоостров». Кардиологи, травматологи, неврологи, специалисты самых узких направлений отбирают тех, чей организм выдержит нагрузку.

Проверяют состояние нервной системы. В экстремальных условиях она всегда испытывает огромную нагрузку и может дать сбой. На пути к вершине Эльбруса высок риск потерять сознание.

Вдох, выдох, глубокий и поверхностный. В этой стеклянной кабинке идет анализ, насколько сильна и вынослива дыхательная система. Готов ли человек к подъему в горы, где уровень кислорода критически низкий.

Их ждет испытание на прочность. На такой технике — диагностику проходят космонавты и олимпийцы. Врачи моделируют нагрузки, которые ждут их на вершине.

«Наша задача, чтобы те, кто пойдет, были уверены, что они способны дойти до вершины, что их организм в самый неудачный момент их не подведет», — заявила заведующая отделением функциональной диагностики Клиники «Белоостров» Оксана Гуткина.

И тут важно, что в них верят родные. Невеста Александра Малого не сомневается — жених на Эльбрусе не сдастся, не повернет назад.

«Как бы сложно не было, он дойдет. Поэтому в этом прям сомнений нет. Это я прям точно знаю, что он дойдет до верха. Это прям точно, потому что у него сила характера. Он мне обещал вернуться с СВО, он вернулся. Значит, все-таки стержень есть», — заявила невеста ветерана СВО Александра Малого Елена Царукян.

Впервые группа людей на протезах поднимется на высочайшую гору Европы. Организаторы уверены, это будет историческое восхождение.

«Для нас в нынешних реалиях это очень важно показать всему миру, что мы по медицинским технологиям, по диагностическим, по лечебным, по протезированию, то есть нам нет преград и мы ставим для себя самые высокие вершины и достигаем их», — заявил председатель Совета директоров ГК «Мой медицинский центр» Владислав Баранов.

Протезы ветеранов СВО адаптируют и модернизируют. Высококлассные специалисты настроят их так, чтобы удобно было и подниматься, и спускаться.

«Настройка протеза даст нам меньше сопротивления на подъеме и больше сопротивления при спуске. Будет намного безопаснее. Это 100%», — рассказал протезист нижних конечностей компании «Бионика 2.0» Виталий Дягтерев.

Всем участникам в будущем изготовят новые индивидуальные протезы. Реализацией проекта занимаются лучшие из лучших. Объединились высококлассные профессионалы и настоящие герои. Они готовы рискнуть и сделать невозможное.

«Главная идея — это дать источник вдохновения для множества людей, которые оказались в сложной ситуации, показав, что дома есть все для того, чтобы восстанавливаться, реабилитироваться и жить активной жизнью», — заявил м Никита Петров.

На следующий этап отберут только 10 самых сильных и выносливых. В Сочи в специализированном центре спортивной медицины и реабилитации они пройдут подготовку в гипоксической камере, где можно имитировать атмосферу высокогорья. В июле на высоту 5642 метра пойдет команда, которая привыкла побеждать.

Тема:
Спецоперация
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