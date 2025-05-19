«Я очень хочу сыграть»: в каких фильмах готова сняться Дарья Мороз

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 402 0

Дарья Мороз очень хотела сыграть Колобка

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Актриса давно мечтает о конкретной роли.

Заслуженная артистка России Дарья Мороз мечтает сыграть в какой-нибудь сказке, пусть даже в образе Колобка. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время XII Премии АПКиТ 2025.

Актриса часто появляется в кинокартинах в роли роковых и дерзких женщин, но у нее в мечтах принять участие в сказке, пусть и не в образе главного персонажа. Одно время, когда Дарья Мороз сотрудничала с режиссером Дмитрием Дьяченко в одном из проектов, ей очень хотелось кого-нибудь сыграть в его фильме «Последний богатырь: Корень зла».

«Говорю: „Дима, я тебя умоляю, может быть, у тебя будет какая-то сказочная роль“. Он говорит: „У меня будет Колобок“. Я говорю: „Пожалуйста, я очень хочу сыграть Колобка!“ Но в итоге роль досталась Гарику Харламову, а мне не досталась», — посмеялась Мороз.

Тем не менее один раз актрисе все удалось принять участие в подобном проекте. Это была лента народного артиста РФ Павла Лунгина «Василиса и хранители времени». Однако и там актриса перевоплотилась в роковую героиню, которая сочетала в себе черты Снежной королевы и Малефисенты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной на поле «ВТБ Арены» перед футбольным матчем

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