Право и закон: в Петербурге стартовал юридический форум

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В Петербурге стартовал юридический форум

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Ожидается, что участие примут более пяти тысяч экспертов из 91 страны.

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) начал свою работу. Площадка в 13-й раз собрала лучших экспертов из разных отраслей, чтобы обсудить актуальные задачи и решения в сфере права.

Ожидается, что участие в нем примут более пяти тысяч экспертов из 91 страны. В частности, в рамках форума поговорят о том, как укреплять сотрудничество с азиатскими и арабскими государствами, а также как можно повысить эффективность деловых отношений с представителями международных организаций, например БРИКС и ШОС.

В рамках форума в Санкт-Петербурге открыли памятник российскому государственному деятелю, основателю отечественной юридической науки Михаилу Сперанскому. Монумент установлен перед новым зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

В фондах хранилища — самый большой архив трудов Сперанского. Высота фигуры — 3,5 метра. А постамента, который выполнен из гранита, более 2,5 метров.

Михаил Сперанский оказал огромное влияние на развитие российской государственности XIX века. Результатом его деятельности стало составление Полного собрания законов Российской империи.

«Очень символично, что памятник Сперанскому мы открываем именно на этой площади, рядом с национальной библиотекой, потому что именно здесь находится самый большой архив его трудов, записей, книг с пометками» — сказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Он настоящий сын нашего Отечества, российского государства. Он всегда отстаивал его интересы, всегда делал так, чтобы здесь действительно, в России, да и не только в России, существовало главное — право и закон. Он добивался всеми своими возможностями», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Петербургский международный юридический форум будет проходить три дня — до 21 мая включительно. За эти дни на его площадках пройдут свыше 120 мероприятий по десяти тематическим трекам.

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