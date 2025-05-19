Правила пересдачи ЕГЭ сохранятся без изменений в 2025 году

Правила пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не изменятся в этом году. Выпускники по-прежнему будут сдавать документы с последними результатами. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

В течение недели или двух лучше подготовиться невозможно, если нет прочной школьной базы. Поэтому не стоит мотивировать всех идти на пересдачу в надежде на кардинально другой итог. Как будет проходить приемная компания в этом году, обсудили на пресс-конференции, которая прошла в МИЦ «Известия». Например, в правилах появились некоторые изменения.

«Вузам в этом году запретили изменять план набора на коммерческие места. И поэтому мы ожидаем, что в этом году изменится сама конфигурация платного набора: будет конкурс, особенно в тем вузы, которые достаточно востребованы, к коим Президентская академия, безусловно, относится», — заявил проректор РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Колодкин.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. На участие в ЕГЭ в этом году зарегистрированы более 716 тысяч человек. Приемная кампания начнется 20 июня.