«Так вам все это просто»: Сергей Зверев назвал отличие звезд от простых людей

Стилист решил расставить все точки над «i».

Стилист Сергей Зверев заявил, что быть звездой очень тяжело, поскольку надо следить за своим внешним видом в отличие от простых людей. Своим негодованием он поделился в личном блоге.

Один из выходов в свет был довольно тяжелым для шоумена. Когда Зверев собирался покинуть мероприятие, то столкнулся с проблемой в виде длинного коридора, где находились знаменитости, которые восхищались его нарядами. И с каждым человеком предстояло отдельно поговорить.

Вероятно, Зверева возмутило, как некоторые простые люди отзываются о звездах, думая, что пройтись перед камерами на мероприятии — это проще простого, но стилист тут же осадил их.

«Обычно это люди встали. У нее платье — вот так вот в задницу, **** (блин. — Прим. ред.) вклеилось, и она пошла. Ей *****(по барабану. — Прим. ред.) А тебе, чтобы выйти, надо поправить, все поправить. Выйти красиво. <…> Там же все фотографировать будут. Так вам все это просто», — ответил он.

По его словам, показываться перед камерами, хорошо выглядеть — это серьезная и ответственная работа. Впрочем, часть подписчиков оскорбились из-за его слов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Зверев оскорбил девушку в Москве.

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