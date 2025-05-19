«Так вам все это просто»: Сергей Зверев назвал отличие звезд от простых людей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Сергей Зверев назвал отличие звезд от простых людей

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Instagram*/zverevsuperstar; 5-tv.ru

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Стилист решил расставить все точки над «i».

Стилист Сергей Зверев заявил, что быть звездой очень тяжело, поскольку надо следить за своим внешним видом в отличие от простых людей. Своим негодованием он поделился в личном блоге.

Один из выходов в свет был довольно тяжелым для шоумена. Когда Зверев собирался покинуть мероприятие, то столкнулся с проблемой в виде длинного коридора, где находились знаменитости, которые восхищались его нарядами. И с каждым человеком предстояло отдельно поговорить.

Вероятно, Зверева возмутило, как некоторые простые люди отзываются о звездах, думая, что пройтись перед камерами на мероприятии — это проще простого, но стилист тут же осадил их.

«Обычно это люди встали. У нее платье — вот так вот в задницу, **** (блин. — Прим. ред.) вклеилось, и она пошла. Ей *****(по барабану. — Прим. ред.) А тебе, чтобы выйти, надо поправить, все поправить. Выйти красиво. <…> Там же все фотографировать будут. Так вам все это просто», — ответил он.

По его словам, показываться перед камерами, хорошо выглядеть — это серьезная и ответственная работа. Впрочем, часть подписчиков оскорбились из-за его слов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Зверев оскорбил девушку в Москве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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