Путин встретился с учащимися, выпускниками и педагогами музыкальной школы «Сириус»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Президент признался: он сожалеет, что никогда не играл на фортепиано.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин встретился с учащимися, выпускниками и педагогами музыкальной школы «Сириус», а также лауреатами конкурса «Созвездие».

В частности, российский лидер подчеркнул: музыка обогащает и формирует личность человека.

«Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. Сожалею об этом, потому что это обогащает. Музыка так же, как и живопись, если является частью нашей жизни с детства, то формирует человека. Формирует личность, формирует мировоззрение, отношение к окружающему миру и к себе. Музыка — это гармония. А гармония — это то, присутствие чего в человеке делает его счастливым в конечном итоге», — отметил президент.

Школа «Сириус» стала 12-й среди средних специальных музыкальных школ России, которые дают своим учащимся и музыкальное, и среднее образование.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил создать в Москве патриотический театр. Ответственными назначены мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. Срок исполнения — до 30 ноября текущего года.

На днях с подобной инициативой выступал главный режиссер Государственного академического Малого театра заслуженный артист РФ Алексей Дубровский. Он выразил желание организовать спектакль, посвященный теме подвигу бойцов СВО.

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