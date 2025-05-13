Путин поручил создать в Москве патриотический театр

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 44 0

Путин поручил создать театр современной патриотической драматургии

Путин поручил создать театр, ориентированный на патриотическую драматургию

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Доклад об исполнении необходимо представить до 30 ноября.

Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве театр, который бы продвигал современную драматургию патриотического направления. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания, состоявшегося 25 марта 2025 года. Создание театра он поручил правительству столицы совместно с Минкультуры РФ, Советом при президенте страны по культуре и искусству, а также Союзом писателей России.

Ответственными назначены мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. Срок исполнения — до 30 ноября текущего года.

С просьбой о создании такого театра выступил писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин. Он отметил, что в Москве нет учреждения, где бы ставили пьесы по произведениям, посвященным спецоперации.

На днях с подобной инициативой выступал главный режиссер Государственного академического Малого театра заслуженный артист РФ Алексей Дубровский. Он выразил желание организовать спектакль, посвященный теме подвигу бойцов СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на портале «Узнай Москву» открылся культурно-исторический спецпроект «Московские театры в годы Великой Отечественной войны».

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