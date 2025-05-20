Каршеринг в России перейдет на отечественные авто

Пользователям каршеринга придется ездить на отечественных машинах. Сервисы аренды обяжут закупать автомобили, собранные только в России. В Совете Федерации уже подготовлен соответствующий законопроект.

Все будет работать по аналогии с такси. До проката будут допускать только машины с высокой долей российских комплектующих.

Эксперты уже предрекают резкое подорожание услуг, потому что многие сервисы аренды считают, что отечественные авто менее надежны и их приходится чаще ремонтировать.