«Ей было тяжело приехать»: почему Шаврина пропустила похороны единственного сына

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 69 0

Екатерина Шаврина пропустила похороны сына из-за проблем со здоровьем

Екатерина Шаврина пропустила похороны единственного сына

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Мужчина умер в тюрьме во Владимирской области за несколько дней до своего 62-летия.

Певица Екатерина Шаврина пропустила похороны своего сына Григория из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал бывший муж артистки Григорий Пономаренко в эфире федерального канала.

«Сами понимаете, ей тяжело было бы приехать, да и народу много. Могу сказать, что это для нее большая трагедия, но всем урок — надо следить за своими детьми до 14–15 лет. Она все время была на гастролях, а Гриша не всегда был под присмотром», — сказал он.

Григорий Шаврин умер в тюрьме во Владимирской области за несколько дней до своего 62-летия. Мужчина отбывал срок за распространение наркотиков. Его задержали в прошлом году и приговорили к четырем с половиной годам заключения. Это не первая судимость, Григорий боролся с наркотической зависимостью с ранних лет.

Прощание с Шавриным прошло в закрытом формате. На церемонии присутствовала дочь Григория Кристина. Екатерина простилась с наследником ночью, провела у гроба несколько часов. Присутствовать на похоронах ей запретили врачи из-за болезненного состояния.

Певица очень любила своего сына. На протяжении многих лет она помогала Григорию бороться с зависимостью и поспособствовала тому, чтобы он закодировался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Москве.

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