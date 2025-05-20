«Хоть дождь пошел»: боец ВС РФ месяц выживал под подбитым танком без еды и воды

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 1 839 0

Боец ВС РФ Закарьяев месяц выживал под подбитым танком без еды и воды

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он был ранен, получил два осколка в голову и два в ногу.

Боец ВС РФ Рамазан Закарьяев (позывной «Казбек». — Прим. ред.) почти месяц провел под подбитым танком без еды и воды в зоне спецоперации. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Сегодня третий день, ничего не ел и воды нет. Посмотрим, вечером обещали воду. Завтра, если смогу выйти обратно, выйду. Голова тоже разрывается, нога болит и рука. Ничего нет ни есть ни пить, хоть дождь пошел бы», — говорил боец.

Спустя десять дней Казбек начал собирать в бутылку дождевую воду. Боец рассказал, что планировал покинуть укрытие в туманную погоду так как вражеские беспилотники не давали поднять голову.

Казбек был ранен, получил два осколка в голову и два в ногу. Чем дольше он находился под танком, тем меньше видел вариантов, чтобы выбраться из западни.

«Вчера ночью три осколка в голову получил. Ночью нас бомбили. Сегодня у меня 14-й день. Завтра утром хотя бы постараюсь выйти», — говорил Казбек.

Когда наступил 18-й день выживания, силы окончательно покинули бойца. Тогда он не ел уже девять дней. Казбека все же удалось спасти. Эвакуация прошла не без труда, дорога была заминирована. С трудностями удалось справиться, сейчас боец ВС РФ находится под присмотром врачей. Чувствует себя нормально.

«В данный момент нахожусь рядом с ним в госпитале. У него речь еще не восстановилась, он заикается. В данный момент мы находимся в сосудистой нейрохирургии. Здесь его прооперировали», — рассказала 5-tv.ru жена бойца Закарьяева Захра.

Она также отметила, что у ее мужа не работает правая рука и сильно болят ноги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЛДПР передала бойцам ВС РФ вездеходы и военную технику.

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