На страже воды: на Неве протестировали модернизированный патрульный катер

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На Неве протестировали модернизированный патрульный катер

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обновленное судно с мощным двигателем и дистанционным управлением якорем успешно прошло испытания.

В акватории Невы испытали модернизированный катер. В ближайшее время обновленная модель поступит на госслужбу.

Судно предназначено для патрулирования и спасения на воде. Рассчитали нагрузку больших волн и сильного ветра. Бросать и поднимать якорь можно дистанционно.

Катер оснащен более мощным мотором в двести лошадиных сил. А благодаря гидролифту судно может без проблем проходить по мелководью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут обеспечивать безопасность на воде в Петербурге. Чтобы снизить количество происшествий, в акватории Невы и на каналах начали действовать новые правила.  Подробнее читайте в нашем материале.

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