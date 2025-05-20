Дорогой спорткар взорвался на трассе после удара об отбойник в Подмосковье

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Состояние водителя уточняется.

Дорогой спорткар взорвался на трассе после удара об отбойник в Подмосковье

Фото: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50

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На платной трассе в сторону Москвы, недалеко от Одинцово, загорелся автомобиль McLaren 720S. Машина врезалась в отбойник и почти сразу вспыхнула. Об этом сообщил источник 5-tv.ru

По данным инсайдера, машина принадлежит 44-летнему гонщику Василию Куденко, вероятно, он и был за рулем. От спорткара остался лишь обугленный корпус.

Фото: www.netcarshow.com/McLaren 720S

О состоянии водителя пока нет точной информации. Причины аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на проспекте Ленина в Туле столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате погибла женщина, еще один человек получил серьезные травмы. По предварительным данным, водитель Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. От удара Toyota отбросило на Lada Granta, а затем — на Mercedes-Benz. Пассажирка, находившаяся в Camry, погибла на месте. Водителя этой машины с тяжелыми травмами госпитализировали.

Также 5-tv.ru рассказывал о восьми пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Штутгарте. Одного человека реанимировали на месте происшествия. Инцидент произошел около трамвайной остановки.

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