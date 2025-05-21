Опубликован список американских заключенных в РФ для обмена с Москвой

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Среди девяти граждан США — один шпион.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Все мировые СМИ, а так же политики, анализировали телефонный разговор Путина и Трампа, в котором тема украинского конфликта стала основной. Только вот говорили президенты совсем не то, что ожидали все западные союзники.

Times, например, отмечает, что вместо санкций, хозяин Белого Дома предложил России совместный бизнес. The New York Times обращает внимание, что даже не прозвучало требование о немедленном прекращении огня, а CNN теперь называет перспективы Киева «совсем мрачными».

Кроме того, все заметили: Путин и Трамп перешли на «ты» и обращались друг к другу по именам, а это иногда даже важнее, чем все сказанные слова.

И еще один важный жест, по данным Reuters американская сторона предоставила сегодня Москве список из девяти американцев, которые сидят в наших тюрьмах. И которых Вашингтон хочет вернуть.

Надо отметить, что из девяти там только один обвинен в шпионаже, это Юджин Спектор. И еще один, Стивен Хаббард, осужден как наемник, воевавший на стороне ВСУ. Остальные обычные преступники, среди них — вор, двое напавших на полицейских, два наркоторговца, педофил, насиловавший собственных детей, и похититель ребенка.

Взамен Вашингтон, якобы, тоже предлагает девять россиян, оказавшихся в заключении за рубежом.

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