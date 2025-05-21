Россия стала лидером по поставкам огурцов в Польшу

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Варшава закупает у нас более 80% от общего объема экспорта этих овощей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Санкции выглядят очень странно, на фоне данных, которые сегодня опубликовала статистическая служба Европейского союза. Выяснилось, что Россия стала абсолютным лидером по поставкам огурцов в Польшу.

То есть государство, откуда идет постоянная негативная риторика в адрес Москвы, и где всегда голосуют за новые санкции, демонстрирует идеальную формулу двойных стандартов. Одной рукой вредит, другой платит миллионы долларов и закупает у нас более 80% всего своего огуречного импорта.

Для сравнения, у Киева, который Варшава, якобы, поддерживает, закупают только около 5% этих овощей.

Ранее 5-tv.ru писал, что дубайский шоколад опустошил мировой рынок орехов. Зарубежные блогеры сделали это лакомство самым медийным продуктом. Его буквально сметают с полок магазинов. Копии сенсации кондитерского рынка с начинкой из хрустящего теста и фисташковой пасты стали делать шоколатье по всему миру и буквально за год опустошили рынок фисташек. И это уже одна из главных тем зарубежных СМИ.

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