В секторе Газа сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

От голода и нехватки медицинской помощи уже погибли 320 человек.

В секторе Газа заявили о катастрофической гуманитарной ситуации

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

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Сектор Газа ограничен в получении гуманитарной помощи, ситуация принимает катастрофические масштабы. Об этом заявляют местные власти.

По имеющимся данным, со 2 марта 2025 года власти Израиля не пропускали в анклав грузовики с гуманитарной помощью и топливом.

Власти сектора Газа сочли сложившуюся ситуацию «катастрофической во всех смыслах этого слова». За минувшие 80 дней в анклаве в результате голода и нехватки медикаментов погибли уже более 320 человек.

Представители Газы направили обращение в Международный уголовный суд (МУС). Они попросили привлечь руководство Израиля к ответственности за преступления в отношении мирного населения.

До этого, 16 мая, в Красном Кресте рассказывали, что больницы, управляющиеся Красным Полумесяцем в Газе, сильно нуждаются в ресурсах и остаются переполненными. В организации отметили крайне тяжелую гуманитарную ситуацию в анклаве.

Ранее 5-tv.ru писал, что не менее 78 человек погибли после новых ударов Израиля по Газе.

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