не менее 78 человек погибли после новых ударов Израиля по Газе

В результате новых ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 78 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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«Израильские войска (ЦАХАЛ. — Прим. ред.) продолжают бомбардировки Газы, убив по меньшей мере 78 палестинцев в предрассветных атаках, в том числе 36 в так называемой „безопасной зоне“ Аль-Мауаси», — говорится в материале.

По данным телеканала, израильские военные наносят удары по северному, центральному и южному районам палестинского анклава.

Накануне представители ЦАХАЛ сообщили о намерении усилить военную операцию в секторе Газа. Израиль намерен добиться освобождения заложников и уничтожение палестинского движения ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ООН призывает Израиль прекратить блокаду Газы после масштабных авиаударов и обеспечить доступ палестинцев к гуманитарной помощи.