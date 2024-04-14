Собирали по кусочкам: звезда «Фишера» Максимов рассказал об изуродовавшей его лицо травме

Что произошло в тот злополучный день?

Звезда сериала «Фишер» Андрей Максимов рассказал о травме из детства, которая буквально изуродовала ему лицо. Около 15 лет назад во время игры в футбол еще на тот момент будущего актера придавило большой металлической конструкцией.

«Я был в лагере. Обычно футбольные ворота вкопаны в землю, а в тот день они были не вкопаны в землю. Я повис на них, запутался ногами в сетке, просто не смог спрыгнуть. Они на меня упали и сломали все лицо», — вспоминал актер в YouTube-шоу «вМесте».

Врачам пришлось собирать поврежденные части лица по кусочкам. Удалось восстановить лицевые кости, однако на подбородке и губе все же остались шрамы.

«Тогда я понял: любовь мамы нельзя перевести ни в какие слова. Я видел, что мама переживала, но она не показывала, как ей плохо и страшно. Мальчик, который всегда был принцем — длинные белые волосы, голубые глаза, ямочки — лежит весь перебинтованный с шинами на зубах… Сломаны скулы, нос, челюсть. Зубы выбиты… Мама не отчаивалась, потому что это стресс, и тем более стресс для маленького красивого мальчика, получившего такую травму», — признается артист.

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