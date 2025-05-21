Эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение стартует с 1 сентября

С 1 сентября в ряде регионов России может быть введена апробация оценок за поведение. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на IV заседании Всероссийского родительского комитета.

«Что касается оценки за поведение, за прилежание, давайте обсудим. Мы выбрали ряд регионов и предлагаем со следующего учебного года, с 1 сентября, апробировать», — сказал Кравцов.

Глава министерства отметил, что для тестирования системы оценок предложено три варианта. Пятибалльная шкала — «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «совсем неудовлетворительно». Трехбалльная — «неудовлетворительно», «удовлетворительно» и «образцово». И формат зачета.

Кравцов рассказал, что в проекте примут участие школы в шести регионах — в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике (ЛНР), Чечне и Мордовии.

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