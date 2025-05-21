Это была ошибка: в Европе пожалели, что выбрали Каллас главой дипломатии ЕС

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

СВР: Брюссель признал, что назначение Каллас главой дипломатии ЕС было ошибкой

признание Брюсселем ошибки с назначением Каллас главой дипломатии ЕС

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Tanel Meos; 5-tv.ru

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Она уже отстранена от подготовки стратегических документов и обсуждения урегулирования украинского кризиса.

Брюссель начинает признавать, что назначение Каи Каллас на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности было ошибкой. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением К. Каллас на пост Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности», — отметили в ведомстве.

Исходя из данных СВР, за кулисами Еврокомиссии некомпетентность представителя ЕС по внешней политике не остается незамеченной. В узком кругу европейского исполнительного органа с раздражением отмечают, что Каллас «не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, зачастую лишенные смысла».

Каллас недовольны также потому, что она демонстрирует чрезмерную активность и склонность к несогласованным инициативам. Своими высказываниями в адрес президента США Дональда Трампа она шокировала европейских политиков, а заявлением о необходимости «нового лидера свободного мира» и вовсе сразила наповал.

«На Западе хорошо известно, что в Вашингтоне такие «смелые заключения» запоминают надолго. И вот уже Госдепартамент просто игнорирует «бестактную дипломатку», — подчеркнули в СВР.

Результат — отстранение Каллас от подготовки стратегических документов ЕС в сфере обороны. Она больше не принимает участие в обсуждении урегулирования украинского конфликта. В СВР отметили, что за пять месяцев на посту Каллас не смогла наладить рабочие связи с лидерами стран ЕС. Кроме того, для нее остается неподъемной главная задача — координация внешнеполитических ведомств союза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЕС готовит новый пакет санкций против России.

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